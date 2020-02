Samaniego dice que la mayoría lo apoya

“Mi candidatura obedece a una posición de la mayoría, casi la totalidad -no quiero arriesgar porque no faltará uno en pronunciarse- de ser considerado para la candidatura de consenso. Nosotros vamos a tener también la consulta en paralelo con la dirigencia de base, que es la que finalmente debe ser consultada para asegurar los procesos que no sean traumáticos porque un consenso podría generar mayores vicios”, expresó.

El ex intendente de Asunción manifestó que su sueño es liderar la Junta de Gobierno.

“Es mi sueño ser presidente de mi querido Partido Colorado, un sueño largamente acariciado”, señaló.

Samaniego indicó que el presidente Mario Abdo Benítez, como líder del movimiento Colorado Añetete, junto con el ex mandatario Horacio Cartes, cabeza de Honor Colorado, están trabajando para llegar a la mayor cantidad de consensos consultando con las bases.

“Eso obedece a que el país hoy requiere de mucha atención, atendiendo a que el año pasado fue muy denso en lo económico, que tuvo sus repercusiones en lo político y en todas las áreas que hacen al país, entonces hay una conciencia de ello, por eso se buscan consensos”, comentó.

Por Añetete también aspiran a presidir la Junta los senadores Silvio Ovelar y Juan Afara, además del ministro Rodolfo Friedmann. El senador Juan Carlos Galaverna descabalgó.