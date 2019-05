Samaniego dice que conversó con Brunetti como amigo

El diputado Arnaldo Samaniego reconoció que mantuvo una conversación con el empresario Juan Manuel Brunetti, quien le manifestó su intención de ser candidato a intendente de Asunción, pero que en una charla de amigos, no de forma oficial.

Señaló que no se decidió a quién respaldar y que para ello primero hablará con la dirigencia, entre julio y agosto.

Aclaró que trabaja para el oficialismo, apoyando al presidente Mario Abdo Benítez, reconociendo que desde el movimiento Colorado Añetete se respalda al jefe de Gabinete, Julio Ullón, pero igualmente indicó que no existió conversación sobre temas electorales. “Estamos hablando con el equipo del presidente, como políticamente estamos trabajando en la línea de gobierno, dar apoyo para que pueda realizar una buena gestión, pero todavía no me estoy dedicando a eso (asuntos electorales)”, puntualizó. Mencionó que tampoco habló con el vicepresidente Hugo Velázquez.

Por su parte, el ex diputado Óscar Tuma, quien apunta a la intendencia de Asunción por HC, dijo que Brunetti debe definirse.

“Estuvo sondeando también con la gente de Añetete y en varios movimientos para saber seguramente dónde tiene más posibilidad. Y acá uno no tiene que hacer sondeos, tiene que decidir si lanzar su candidatura porque en ningún lugar nadie le va a regalar nada a nadie”, aseveró.

Subrayó que muchas personas del ámbito privado no resisten la lucha electoral. “Ojalá Brunetti siga hasta el final porque mucha gente que viene del ámbito privado, cuando comienza a conocer un poco más de esta situación, termina espantado y sale corriendo. Por eso hay que aplaudir a los que empiezan y finalizan un proceso”, afirmó.