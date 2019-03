Samaniego defiende injerencia en la Justicia

La senadora colorada Lilian Samaniego sostiene que mientras no haya una reforma constitucional, siempre existirá injerencia política en la Justicia, y que el que diga lo contrario miente.

Alegó que ningún colorado en la Corte fue denunciado y destituido por corrupción, como sí ocurrió con otros partidos.

En cuanto al tratamiento de la terna para llenar la vacancia de Sindulfo Blanco en la Corte, refirió que acatará la decisión de su bancada, pero considera que Rubén Romero reúne el perfil.

“Algunas veces dicen que no hay que meter la política en la Corte, en la Justicia. Quiero rescatar que hasta tanto no se cambie el sistema judicial, hasta que no haya una reforma constitucional, la política siempre va a tener una injerencia en las decisiones”, sentenció.

“Lo que tenemos que hacer es mejorar, ver los perfiles, a quienes acompañamos para que integre en este caso la Corte Suprema”, indicó.

Manifestó su molestia porque solamente los colorados son cuestionados.

“Hablo de la gente que integra la Corte, los que van a comenzar a salir por cumplir la edad requerida no tienen cuestionamientos, ninguna denuncia, ningún proceso de corrupción”, dijo.

Citó al ministro de la Corte que está a punto de jubilarse por cumplir los 75 años Raúl Torres Kirmser, quien recordó que es colorado.

Mandó al frente a dos ex ministros que sí tienen problemas judiciales y que son de otro partido, con relación a Sindulfo Blanco y Óscar Bajac, ambos del PLRA.

“Mi candidato es el doctor Rubén Romero. Para mí cumple los requisitos y su sentido de pertenencia, ni tengo duda, en lo que respecta a su afiliación política”, se jactó porque este es colorado. El 11 de abril el Senado tratará la terna.