Salvó a perro que viajaba colgado del cuello en un motocarro

perro maltratado motocarro El rescatista logró que los desconocidos soltaran al perro y lo dejen en una casa de la zona. Video: Facebook Damian Villamayor.

Pero un héroe apareció para este can y logró liberarlo. Damian Villamayor, quien hacía el mismo trayecto en otro vehículo, detuvo a los que estaban al mando del biciclo y les reclamó que estén llevando así a la mascota.

Lea más: Lo que tenés que saber sobre la ley de protección animal

Villamayor grabó todo el momento con su celular y lo subió a su perfil de Facebook. Allí informó que el perro estaba a salvo y que los hombres lo dejaron en la casa de una mujer en la zona.

Nota relacionada: Matan a puñaladas a un caballo que realizaba equinoterapia en Asunción

Por su parte, la rescatista Isabel Mezquita pidió a través de Última Hora que la ciudadanía colabore y se identifique a estas personas para así poder sancionarlos.

“Todavía no podemos hacer la denuncia pues no tenía chapa y no sabemos quiénes son. Estamos pidiendo a la gente que los pueda identificar”, dijo.

Lea también: Buscan crear una Dirección de Defensa Animal

La Ley 4840/13 de protección y bienestar animal, castiga con pena privativa de libertad a las personas que maltratan animales (perros, gatos y cualquier ejemplar doméstico) que estén incorporados en el seno familiar como mascotas.

Este no es el primer caso de maltrato animal, una problemática frecuente en Paraguay. Lo que destacó el protagonista de este rescate es que logró llegar a tiempo antes de que el perro muera.