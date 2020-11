Salud tomará muestras de Covid-19 a personas que lleguen a pie

“Se desplegaron unas carpas y vamos a hacer hisopados en ese lugar para las personas que lleguen a pie. Antes esa era una dificultad para la gente que pasaba, pero ahora vamos a aumentar los testeos nuevamente”, expresó el director.

El funcionario aclaró que las personas podrán llegar a someterse al análisis siempre que sea con previo agendamiento y si presenta algún síntoma.

“Pedimos que la gente que tenga algún síntoma se comunique, se agende y acuda a realizarse el testeo, porque estamos amaneciendo con varios focos y se dejó de asistir a los lugares donde se hacen los hisopados”, mencionó.

Los otros puestos de contingencia para toma de muestras están instalados en la Costanera de Asunción y en la sede central de la Patrulla Caminera, donde solo se toman las muestras a personas a bordo de vehículos y motocicletas.

Preocupa relajo social

Martínez mencionó que la preocupación de las autoridades sanitarias es justamente porque se llegó a una meseta, un pico sin ascenso ni descenso, pero durante las últimas semanas se registraron un aumento en los casos.

Mencionó que esta situación se da, en parte, porque la gente dejó de hacerse los tests y se percibe mucho relajamiento social en cuanto al contagio del virus.

“Vimos una leve disminución de los casos en la segunda quincena de octubre, con los datos de ocupación de camas de Terapia y sala común, pero la semana pasada vimos de vuelta que pacientes ingresaban a Terapia y un aumento significativo en ocupación de sala común”, advirtió.

Las zonas de Central y capital son los focos de contagio en este momento, por lo que el médico supuso que los pobladores no cumplieron con las medidas sanitarias correspondientes y se produjeron los contagios.

“Acá hubo un relajo y la gente salió. Nadie dice que no tenemos que salir, no podemos vivir encerramos, pero si salimos, tenemos que aplicar correctamente las medidas. Y haciendo una hipótesis, si hubiéramos cumplido, hoy no hubiéramos estado así”, concluyó.