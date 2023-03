En ese marco, expresó su preocupación por la dispersión de la arbovirosis en todo el territorio nacional, puesto que hay un crecimiento de casos en Ciudad del Este, Alto Paraná, la urbe más grande del interior del país.

Después de Central y capital, es la tercera zona con más infecciones de chikungunya. "No es muy bueno lo que vemos ahí", advirtió el director de la cartera sanitaria durante la conferencia.

Guillermo Sequera sostuvo que el número de casos incluso podría ser mayor de lo que se reporta hasta la fecha. "Después les tenemos a Amambay, Paraguarí, Cordillera y Concepción", agregó.

No descartó que luego se registren brotes en otras urbes del interior como Villarrica, Pedro Juan Caballero o Encarnación.

"Preocupa que si sigue la epidemia o está con la meseta alta vaya a tener sus muertes y va a tener sus muertos. Los muertos se van a trasladar a los otros departamentos del país y hay que prepararse", advirtió.

En la etapa de preguntas y respuestas de la conferencia, mencionó que podría ser "peligrosa" su dispersión durante la Semana Santa, puesto que podría llegar a localidades que no cuentan con la capacidad sanitaria suficiente, y recalcó que la meseta alta en la que se encuentra la epidemia puede ser "engañosa".

El doctor reportó que en lo que va del 2023, ya se registraron 60 fallecidos por chikungunya.

Informó que en las últimas tres semanas se confirmaron 13.010 casos y hay 413 personas hospitalizadas a causa de la enfermedad, predominantemente adultos mayores de 70 años y más. Sobre el punto, habló de un subregistro "muy grande" a nivel país.

"La gente ya no consulta, hay mucha gente que no se hace el test o que no tiene un diagnóstico o que no nos reportan. Es mucho más que esto lo que estamos viendo semana tras semana", alertó Sequera.

No obstante, el MSP viene presumiendo desde enero que existe un subregistro de casos tres veces más que los reportes oficiales.

La enfermedad afecta a todas las edades y el riesgo está para los adultos mayores y niños lactantes.