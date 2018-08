Salud solicitó más tiempo para acuerdo

La firma de convenio que debió realizarse ayer, entre la Cámara de Diputados, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, finalmente no se concretó debido a que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni solicitó que se le de un poco más de tiempo para interiorizarse de la realidad de la institución a su cargo, para no asumir una responsabilidad que posteriormente no pueda cumplir.