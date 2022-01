Salud reporta 29 muertes y 6.340 nuevos casos de Covid-19

Asimismo, durante las últimas horas se reportaron 29 nuevos fallecidos, con lo que la cantidad de muertes por coronavirus trepa a 17.260.

Los casos corresponden a uno entre 0 a 19 años (dosis completa), uno entre 20 y 39, (no vacunado), cuatro entre 40 y 59 años (dos dosis completa, dos no vacunados, y 23 de 60 años o más (10 dosis completa, seis dosis incompleta y siete no vacunados. Se trata de 16 personas del sexo masculino y 13 del femenino. Las personas provienen de Alto Paraná, Asunción, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones y Paraguarí.

Lea más: Inequidad con vacunas anti-Covid dificulta poner fin a la pandemia

En lo que respecta a las internaciones, actualmente 1.074 personas están hospitalizadas, de las que 178 se encuentran en Terapia Intensiva. Según el informe, de los pacientes graves, 80 no están inmunizados, 65 tienen dos dosis y 33 una sola.

Asimismo, 4.650 personas se suman a la lista de recuperados, con lo que ya suman 493.680 pacientes que superaron la enfermedad.

Desde este lunes, el Ministerio de Salud dará inicio a la inmunización contra el Covid-19 a niños de entre 5 y 11 años, tras el arribo de las primeras 500.000 vacunas pediátricas.