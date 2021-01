Salud recomienda hidratarse en el calor con agua, frutas y verduras

La cartera estatal difundió esta recomendación este sábado a través de un boletín informativo, atendiendo los días con altas temperaturas y las consecuencias que pueden producir en las personas.

Refirió que algunos de los síntomas de la deshidratación son mareos, dolores de cabeza y cansancio. Ante la aparición de estos signos, indicó que lo primordial es empezar a hidratarse para evitar descompensaciones.

Le puede interesar: Salud recomienda tomar agua cada 20 minutos en días de altas temperaturas

Asimismo, citó que los alimentos que aportan hidratación son los vegetales verdes como la lechuga y el pepino.

Entre las frutas se encuentran la piña, rica en vitamina C; la manzana, que tiene propiedades antioxidantes, vitaminas y fibra; los frutos cítricos, fuente de vitamina C; la sandía, aporta de vitaminas A y C y sales minerales como potasio, magnesio y fósforo.

A estos se suman el melón, rico en vitamina A, aporta fibras y minerales; y el tomate, que es un ingrediente refrescante.

Lea además: Recomendaciones para mantener la hidratación ante el intenso calor

Salud Pública sostiene que el consumo de estos alimentos contribuyen a fortalecer las defensas del organismo; previenen infecciones y otras enfermedades, como las del corazón y cánceres; mantienen saludables la vista, la piel y los tejidos del cuerpo, ya que las vitaminas que contienen actúan como antioxidantes.

Además, ayudan a regular el funcionamiento del intestino, contribuyen a disminuir el estreñimiento, hipertensión arterial y el colesterol alto; y reducen los síntomas de enfermedades, como la diabetes, hipertensión arterial y el colesterol alto.

El Ministerio enfatizó que beber jugo de frutas, si bien es saludable, no suplanta el requerimiento de agua que el cuerpo necesita, es decir, pese a que contiene agua no aporta los minerales necesarios como lo hace el vital líquido.