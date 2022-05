Salud Pública cuenta con 34 camas de UTI en IPS, pero no puede usar

Los equipos de Terapia que pertenecen a Salud Pública fueron montados en el IPS local, en el marco del convenio que permitió crear el Hospital Integrado Respiratorio, pero esta figura legal quedó sin efecto desde el mismo momento en que el Gobierno Nacional derogó el decreto que declaraba emergencia sanitaria en el país. “Puedo garantizarles que hay un compromiso del ministro de Salud y de la plana mayor a nivel central de que esas camas no serán tocadas. Lo que estamos esperando es que ellos decidan qué vamos a hacer, si continuamos con el convenio con el IPS o salimos de ahí y nos vamos a nuestra casa propia del Ministerio de Salud”, refirió Portillo.

La aclaratoria surge a partir de que un grupo de médicos empezaron a movilizarse tras el rumor de que los costosos equipos serían llevados a la capital del país debido a la supuesta falta de infraestructura física para trasladarlos a un centro asistencial perteneciente al Ministerio de Salud en el departamento. Insistió en que el único inconveniente que se tiene es la falta de decisión a nivel central sobre el camino a tomar. “Hay un compromiso de que tanto recursos físicos, materiales y recursos humanos permanezcan dentro del esquema que veníamos teniendo”.

NO SE PUEDE USAR. La preocupación, dijo Portillo, es que se tienen camas, insumos, medicamentos, recursos humanos, pero no pueden ingresar a los pacientes ingresados vía sistema público de salud. “Entonces es preocupante, porque el ciudadano que requiera cama de Terapia Intensiva y que no tengamos disponible en el Hospital Regional de Ciudad del Este y los montados en IPS no podemos usar”. Dijo que esta situación particular se da porque se derogó el decreto presidencial que sostenía que la Ley de Emergencia Sanitaria fue derogada. “Por lo tanto, el IPS ya no está sujeto a esa ley, entonces hoy ellos están basados en su carta orgánica, que sostiene que ningún no asegurado puede usufructuar los servicios que presta la previsional, por más que sean nuestros los equipos que están allí”.

Reiteró que la incertidumbre se da por una cuestión legal y burocrática para que no haya ya una resolución definitiva. “Queremos que nos digan: ‘señores, tomen sus cosas y váyanse a un lugar X para ubicarse’ o, sino: ‘señores, vamos a continuar en este lugar, vamos a organizarnos de otra manera, pero vamos a continuar acá’”.

Consultado si la Región Sanitaria tiene infraestructura para instalar en algunos de sus hospitales las 34 camas de UTI, dijo que no es fácil de un día para el otro abrir un servicio de Terapia Intensiva. “Lógicamente, hay algunos servicios que están mejores que otros. Hoy en día gracias a toda la inversión que se realizó en Salud en la zona, tanto del Gobierno Central como departamental, tenemos un lugar donde hay una estructura bastante importante”.