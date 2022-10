Salud propone eliminar el test anticovid para ingresar a Paraguay

Un ciudadano francés y tres alemanes fueron retenidos en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi por no contar con el certificado de vacunación contra el Covid-19.

Como una de ellas mencionó la eliminación del test de PCR para las personas que no cuenten con la tarjeta de vacunación y deseen ingresar al país en los diferentes puestos migratorios.

"La propuesta es que la personas que no cuentan con el carné de vacunación, ya no le vamos a pedir el test. Antes, si no tenían vacunas, tenían que presentar el test", señaló el jefe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS).

El Gobierno exigía presentar el resultado del test anticovid negativo no superior a 72 horas en caso de que la persona que ingrese al país no tenga certificado de vacunación.

Esta opción entró en vigencia desde abril de este año, cuando dejó de ser obligatorio la presentación del carné de de vacunas para la entrada al suelo paraguayo.

No obstante, las autoridades sanitarias seguirán monitoreando la cantidad de personas que ingresan a Paraguay con tarjeta de vacunación o sin ella, aseguró Guillermo Sequera.

El director de Vigilancia de la Salud comunicó que la otra medida que se va a recomendar según los diferentes escenarios será el uso racional del tapabocas.

Explicó que solamente se utilizará en los establecimientos médicos por el personal de salud, los pacientes y los visitantes de los hospitales. Enfatizó que el uso no será necesario en los espacios al aire libre o con ventilación, incluso en los tiempo de descanso, para los trabajadores de la salud.

"Sí en un lugar donde hay enfermos, donde hay personas que están tosiendo o personas que tienen comorbilidades, donde con gérmenes o un virus le puedo complicar al paciente. Y en la atención médica, directa", remarcó.

Momentos antes mencionó que hace cuatro semanas todos los municipios del país se encuentran en el nivel 1 de circulación comunitaria, que representa el valor más bajo de transmisión del virus.