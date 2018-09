Salud presenta denuncia, tras muerte de beba a la que negaron una ambulancia

Aparentemente, el Subconsejo de Salud de Yaguareté Forest no quiso prestar la ambulancia de la comunidad para el traslado de una beba de 3 meses, por una cuestión política.

Los lugareños denunciaron que un dirigente colorado, de nombre Rubén Marín, no autorizó el uso de la ambulancia de la comunidad porque los padres de la niña eran de extracción liberal. Sin embargo, el señalado desmiente esa situación.

La denuncia del Ministerio de Salud expresa que el día lunes la bebe requería del traslado urgente desde el Hospital de Santa Rosa del Aguaray hasta Asunción.

Lamentablemente, la criatura falleció luego de aguardar la disponibilidad de una ambulancia, tras sufrir un accidente cerebrovascular, aparentemente, debido a su cuadro respiratorio. La niña estaba internada en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

“Si bien el Subconsejo negó el uso de la ambulancia, no tiene autoridad para disponer del móvil, y mucho menos decidir las acciones a llevarse a cabo. Esta ambulancia se entregó a la comunidad y el Subconsejo no habría autorizado el uso porque, supuestamente, no contaba con un chofer”, relata otra parte de la acusación.

Según la denuncia presentada por Salud, tras seis horas de espera, la niña fue trasladada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram) en una ambulancia de la localidad de Choré.

La beba tuvo una afección pulmonar, que derivó en una pulmonía y, finalmente, falleció camino a Asunción. La familia tenía 11 hijos en total y es apreciada en la zona.

El titular de Salud, Julio Mazzoleni, calificó de inconcebible la situación. Agregó que abrirán una investigación para deslindar la responsabilidad y determinar la injerencia del Ministerio de Salud.