Salud pide limitar implementación de vehículo en modo ambulancia

Sin embargo, Eladio Quintana, del Programa Nacional de Control de Accidente y Lesión por Causas Externas, del Ministerio de Salud, comentó que en Paraguay sigue siendo importante llamar a una ambulancia o pedir ayuda a profesionales médicos y paramédicos.

“Es importante recurrir en menor medida a este mecanismo, puesto que no está dotado para el efecto; es decir, que no está (el vehículo particular) equipado como una ambulancia con soporte técnico y humano”, manifestó a través de un comunicado.

Agregó que la falta de conocimientos médicos o de primeros auxilios podría perjudicar el cuadro del paciente. También se podría incumplir una de las normas de tránsito.

Ante casos de emergencia, la cartera sanitaria recomienda llamar al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) a su línea 141.

La aclaratoria de la secretaría de Estado surge a raíz de un caso que se viralizó esta semana.

Un hombre relató que un motociclista lo ayudó a llegar hasta un sanatorio privado al percatarse de que tenía un pañuelo blanco colgado en la ventana, y que los otros automovilistas no entendían que se trataba de una emergencia.

Embed No se quien sos amigo, no se ni siquiera tu nombre kape, pero le salvaste la vida a mi hijo... GRACIAS AMIGO! Estábamos mis 2 hijos, Fede (16) y Dulce (9), y yo esperando a mi señora q estaba consultando en el Edif. Galeno, cerca de Telefuturo, — Alfredo (@AlfredoRecalde) September 17, 2019

Gracias al conductor del biciclo, el hombre logró que su hijo, quien se estaba ahogando a causa de la falta de oxígeno, sea atendido rápidamente y no muriera en el vehículo.