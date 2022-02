Salud confirmó 40 fallecidos y más de 200 pacientes en UTI

Entre los fallecidos, del grupo etario de 0 a 19 años se registraron 2 muertes, ambas personas no vacunadas; de 20 a 39 años, una, con dosis completa; de 40 a 59 años, 8 (2 dosis completa, 2 dosis incompleta, 4 no vacunados) y 60 años y más: 29 (9 dosis completa, 5 dosis incompleta, 15 no vacunados).

Hay 1.133 personas hospitalizadas, de las cuales 210 se encuentran recibiendo atención en alguna Unidad de Terapia Intensiva del sistema de salud. De estos pacientes en UTI, 93 no están vacunados, 76 tienen dosis completa y 41 cuentan con dosis incompleta.

La tercera ola de pandemia está afectando principalmente a los no vacunados y con la variante ómicron se registran picos de contagio más altos. Enero cerró con 115.462 casos y de 566 muertes a causa del Covid-19 en 31 días.

En los últimos dos meses se muestra una duplicación de fallecidos. En diciembre, la cifra de óbitos sumó124 y en enero 566. En dos días, febrero ya registra más de 100 óbitos.



17.426

es el número total de muertes que la pandemia está dejando en Paraguay, luego de 22 meses y 12 días.



115.462

es el total de positivos detectados solo en enero de este año, en el inicio de la tercera ola de la pandemia.



594.430

casos de coronavirus se han confirmado en el país desde que el 7 de marzo del 2020 se conoció el primero.