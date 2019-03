Salud confirma el primer caso fatal de dengue y arbovirosis suman 265

Un total de 265 casos de arbovirosis se confirmaron en lo que va del año, de los cuales 255 corresponden a dengue y 10 son casos de chikungunya. Los brotes de dengue se mantienen activos en Minga Guazú, Alto Paraná, con la circulación del serotipo DEN-4, y en Pedro Juan Caballero, Amambay, con el serotipo DEN-2.

“El caso se cierra como el primer caso por dengue de esta temporada. Esperemos que no haya más. Como vieron los números, comparativamente son números muy pequeños, prácticamente son menos del 10% de lo que fueron en los últimos cinco años”, señaló el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.

En ese sentido, destacó que las muertes por dengue se pueden evitar y recomendó no automedicarse y consultar ante los primeros síntomas de la enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, detrás de los ojos, dolor corporal y decaimiento.

“No se automedique, no se quede en la casa esperando los síntomas de gravedad. Por eso estamos insistiendo mucho que no se llame dengue hemorrágico, porque la gente espera tener hemorragia recién para ir a consultar y para creer que eso es grave. La hemorragia es uno de los varios signos de gravedad”. Los casos fatales en los últimos años muy pocos fueron por hemorragia, “mueren por otros signos y síntomas”, insistió.

La letalidad del dengue es menor al 1%, “entonces suena poco, pero si tenemos 500.000 casos estamos hablando de 5.000 muertes. Los números son grandes cuando entramos en epidemia”, dijo.

SITUACIÓN. Asunción y 11 departamentos tienen reportes de circulación de arbovirosis. La mayor cantidad de casos se concentran en el Este con 183 afectados, le sigue Amambay con 29, después Central con 15 e Itapúa con 11 casos. También se registra en Guairá con 6 enfermos, Asunción con 4 y Paraguarí 2. Predomina el serotipo DEN-4.

Un total de 3.465 notificaciones de casos sospechosos registra Vigilancia en lo que va del año. Un promedio de 555 reportes se recibieron en las últimas tres semanas.

COMPARATIVO. En el 2018 las cifras eran mucho más elevadas en comparación con este año. Por ejemplo, hasta el 12 de marzo del 2018 se reportaron 1.947 casos confirmados de dengue y en la categoría de probables figuraban 8.560. Además, el chikungunya ya había afectado a siete personas y el zika a una. Los casos fatales ya alcanzaban a nueve para el tercer mes del año.

Embed

La mejor estrategia es eliminar criaderos

Para frenar la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores, “la mejor estrategia es eliminar los criaderos”, destacó la doctora María Teresa Barán, titular del Senepa. Los seneperos hacen intervenciones constantes en Alto Paraná, zona con brote. “Es muy preocupante la situación porque hace seis semanas estamos trabajando intensamente en Minga Guazú y siguen siendo altos los índices de infestación”. En ese sentido, dijo que pese a la intervención de los seneperos las personas no colaboran para eliminar los criaderos del vector. “Ellos esperan que nosotros hagamos ese trabajo, cuando realmente lo deben hacer la familia y la comunidad”.

Hantavirus: “La clínica de casos no es compatible”

Pese a que aún no llegaron los resultados laboratoriales de Argentina, los casos de hantavirus están prácticamente descartados debido a que la clínica de los casos no es compatible con hanta, señaló el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud. “El laboratorio es un análisis complementario, la clínica de los casos no es compatible con hanta. El laboratorio no es contundente”. Otro factor es que no hay un entorno epidemiológico compatible para hanta. “Hicimos una revisión de las ratas que están circulando y son ratas urbanas”, enfatizó el doctor Sequera. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó el mes pasado un total de seis casos probables de hantavirus en la ciudad de Capiatá.