Salud apela a "drogas paralelas" para subsanar falta de fármacos

Desde hace un mes aplican un protocolo –elaborado junto a la Sociedad de Terapia Intensiva– que amplía la gama de medicamentos en unidades de terapia intensiva UTI), según la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias del MSP.

Los medicamentos faltantes son el Midazolam (hipnótico) y el Atracurio, un relajante neuromuscular. “Las drogas de sedación son las que están faltando sobre todo”, dijo Pintos y explicó que comúnmente se usan Midazolam y Fentanilo para fabricarlas y se agrega una tercera –el Atracurio– que es para relajar los músculos.

Como no hay, recurren a drogas como la Dexmedetomidina y Remifentanilo que hacen también la función del Midazolam y el Fintanilo. “Se combinan las drogas y después se agregan otros tipos de drogas que se usan normalmente para cuadros convulsivos y demás, pero que también sedan a los pacientes. También se está utilizando el Tiopental, el Propofol, la Ketamina. Todas estas son drogas para el mismo fin de sedación”, enumeró.

Esta “medicación paralela” –aseguró– se está usando en los grandes hospitales, pero todavía existe cierta resistencia en los centros asistenciales más chicos. “Siempre para introducir cosas nuevas, los colegas también tienen un proceso en el conocimiento del uso. Entonces, si se le indica que use tal medicamento que funciona igual, se tiene un poco de miedo hasta que van probando y ahí se dan cuenta de que funciona y ahí se hace sin miedo. Nosotros estamos en ese proceso actualmente”, expuso sobre las denuncias respecto a la falta de medicamentos tanto en hospitales periféricos del Instituto de Previsión Social (IPS) como del MSP.

En efecto, explicó que con la previsional intercambian medicamentos. “A veces lo que no hay en el Ministerio, ellos dan y, viceversa, porque IPS también está con falta de muchas drogas”, refirió.

DESABASTECIMIENTO

Pintos indicó que el faltante de los sedantes ocurre debido al incremento exponencial de su consumo con el aumento de camas en el sistema público y la demanda de pacientes Covid. “Lo que pasa es que la utilización de estas drogas se quintuplicó. Antes de la pandemia se usaban 30.000 ampollas mensuales, a nivel país, y ahora se usan 32.000 ampollas en un solo hospital mensualmente. Y ahora duplicamos el número de camas, por lo que se duplica el consumo”, sostuvo. El otro factor es el desabastecimiento a nivel de las empresas proveedoras. “Cuando empezó la pandemia, comenzaron a tener dificultades para importar la materia prima”.

El aumento de las internaciones por Covid hizo solo aflorar el déficit existente. “Al aumentar la demanda, se fuerza una situación en que de repente se agota y volver a hacer las drogas lleva su tiempo”, apuntó al precisar que “el proceso de hacer las ampollas de sedación tardan 15 días”.

Respecto a la compra de medicamentos, contó que formó parte del equipo que armó la lista de lo que se necesitaba. “Se hicieron las licitaciones, pero llegó el momento en que los números no cerraban; en el sentido de que si sale G. 20.000, no podés comprar por G. 200.000”, reparó sobre los precios inflados. “En realidad, nuestros problemas de drogas de sedación, específicamente, son porque la demanda aumentó demasiado y la oferta se quedó ahí; porque no es fácil instalar una empresa que fabrique medicamentos”, remató.