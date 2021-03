Salud analizará si municipios pueden importar vacunas contra el Covid-19

La funcionaria indicó que se deben realizar evaluaciones de la documentación y la legitimidad de las vacunas que se desean importar.

“Yo no tengo claro bajo qué figura traería la municipalidad, no entiendo hasta dónde llega la autonomía de la Comuna para este tipo de operaciones y estamos analizando en el Ministerio de forma jurídica. Hablamos de empresas locales y privadas que puedan traer la vacuna. La ley habla muy bien de empresas. No queremos ponerle palos en la rueda a nadie pero como Dinavisa tenemos que asegurar la calidad y eficacia de lo que llega”, dijo.

Con relación a la autonomía de las municipalidades, la titular de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) aseguró en comunicación con la 780 AM que esto es revalidado por un equipo jurídico del Ministerio de Salud.

“Tenemos que asegurar la calidad, eficacia del producto. Esa es una responsabilidad que no podemos delegar aunque excitan las mejores intenciones. Nosotros no podemos dejar que entre libremente cualquier cosa”, refirió.

La cartera sanitaria no da respuestas concretas sobre la posibilidad de importar las vacunas, mientras algunos municipios ya anunciaron que harán pedidos de las dosis con sus recursos propios.

Paraguay se enfrenta a un pico de contagios y ocupación de camas en un contexto donde la falta de previsión y mala gestión del Gobierno hicieron que falten medicamentos esenciales en los hospitales y se demore la llegada de las vacunas.

Legisladores del Frente Guasu denunciaron que el Gobierno estaría trabando la compra de las vacunas chinas por cuestiones ideológicas.