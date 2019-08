Expuso una serie de acciones que se tomó al respecto, principalmente, las relacionadas a los casos de Bianca y Agustina, que tienen 6 meses de edad, y fueron diagnosticadas con esta grave enfermedad de Tipo I.

Los padres de las pequeñas llevan realizando varios pedidos al Ministerio de Salud para que sus hijas reciban los tratamientos.

La cartera estatal señaló que recurrieron a la fundación Direct Relief, que apoya el tratamiento de patologías raras a nivel mundial, y recibieron por respuesta la sugerencia de que los padres realicen las gestiones pertinentes ante la industria farmacéutica para ingresar a un programa en particular, en el que el padre de Agustina ya está realizando los trámites necesarios.

No obstante, mencionó que desde Salud Pública se solicitó al Hospital Garrahan, Argentina, una interconsulta para una evaluación y posibilidad de que las dos niñas puedan ser tratadas en dicha institución. Sin embargo, esta contestó que “por el momento no realizaba terapia génica para AME”.

Explica que el Ministerio no cuenta con terapia génica, y no dispone del medicamento exigido por los padres para el tratamiento, que es el Spinranza, que “es sumamente costoso y no cuenta con registro sanitario en el país”.

En este sentido también refirió el ente público que la Visa que pudieran requerir los padres se agilizará, independientemente al país al que las niñas fuesen remitidas, considerando que los padres de Bianca hicieron este trámite; y que en la primera semana de setiembre se harán gestiones con autoridades sanitarias del Brasil.

Mientras, los padres de Bianca y Agustina, que son Tania y José y Roberto y Daysi, respectivamente, se unieron para convocar a la ciudadanía para realizar una sentata pacífica este lunes a partir de las 8.00 frente al Ministerio de Salud.

Está previsto llevar adelante esta medida, debido a que no tienen una respuesta concreta para el tratamiento de ambas pequeñas por parte de la cartera sanitaria.