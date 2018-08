Saltos del Tembey, joya de la naturaleza dignas de ver

ITAPÚA

El Departamento de Itapúa tiene múltiples atractivos, muchos de ellos poco conocidos, como los altos del Tembey, uno de esos lugares idílicos de la naturaleza, que se encuentra en el distrito de Yatytay.

Es un exuberante lugar, ubicado a 16 kilómetros del centro urbano del distrito, dentro de un paisaje que era de los antiguos grandes Bosques Atlánticos del Alto Parana.

Estos saltos se encuentran en el arroyo Tembey que corre entre frondosos árboles, que le otorgan un marco de frescura natural única y atrayente.

Visitar los saltos del Tembey es una opción válida y placentera durante todo el año. En realidad en el lugar existe un parque donde cada 8 de diciembre la población de Yatytay y del nordeste itapuense se congrega para venerar a la Virgen de Caacupé, patrona del lugar. En esa fecha se realizan actos litúrgicos y actividades paganas a la orilla de los saltos, con gran concurrencia.

Los fines de semana también acuden numerosas familias, amigos y visitantes, que siempre que el clima lo permita disfrutan de sus frescas aguas.

El lugar está abierto al público en general todos los días de la semana, y se accede al sitio por un camino en excelentes condiciones desde el centro urbano de Yatytay. El trayecto posee carteles indicadores y en ocasiones, la municipalidad dispone de guías que van conduciendo y orientando a los visitantes.

Atraer. Si bien en los últimos años aumentó la cantidad de visitantes en el lugar, gracias a la campaña de promoción municipales, muchas personas aún no conocen esta joya de la naturaleza.

Además, desde los últimos meses se implementó el servicio de una canoa que hace recorrer a los turistas en el agua, anclando bajo las cascadas, brindando una sensación única y refrescante a los pasajeros.

En la zona de los saltos del Tembey los visitantes pueden hacer cámping, e incluso cocinar su asado.

Firma minera libera camino solo de día

Los pobladores de Calera Guyratí, distrito de San Alfredo, consiguieron con la empresa Agregsa la liberación del camino para el ingreso de un colectivo hasta la comunidad, sin embargo, se niega a liberar el camino de noche.

El jueves se intentó una reunión tripartita, entre pobladores, Municipalidad y empresa pero fracasó, ya que los asesores jurídicos solo quisieron tres representantes de la población. “No aceptamos eso, porque somos 14 personas que debían participar en la reunión, no obstante, la decisión de la empresa es que el portón se cerrará de 22.00 a 6.00, y que proveerá números de teléfono para emergencia”, señaló el poblador Catalino Orué.

Mencionó que se tomará una postura, tras una asamblea, porque los pobladores ya no quieren estar encerrados y sin salida las 24 horas. “Ya no queremos vivir como en la época del mensú, por eso vamos a tomar una determinación”, señaló Orué.

Indicó que en caso de urgencia, uno tiene que llamar primero a los guardias para la apertura del portón, y muchas personas no tienen celular.

“En caso de una urgencia hay que buscar los números, llamar y después esperar la apertura del portón”, señaló el líder de la comunidad.

La empresa Agregsa (Agroenergética Reguera SA) se dedica a la explotación mineral en la zona, pero en un principio se negó rotundamente al ingreso de un colectivo hasta la comunidad de Gyurati, ya que el camino pasa por su propiedad.

Tras la primera protesta levantaron esa medida, pero insiste en cerrar el portón en horario nocturno. J.R.