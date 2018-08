Salonismo: Exa MAR lidera en la 1ª rueda

Los resultados de la fecha 9: Estudiantes 0-1 Coco Sport, La Victoria 2-2 Exa MAR, Tabladense 8-7 Los Amigos y La Academia 8-4 3 Bocas. Postergado: Artemios vs. Víctor H. Palacios.

La clasificación: Exa MAR 15 puntos, Tabladense 14, Artemios 11, La Victoria 11, Estudiantes 10, Coco Sport 7, 3 Bocas 7, Los Amigos 4, V. Palacios 3 y Academia 2.

DIVISIÓN A. Hoy por la fecha 4, 2ª rueda desde las 20.00: Cansas vs. 12 de Junio, Cerrito vs. AQ.com e Iturbe vs. Villa Aurelia (Fomento).

NSA vs. Real Madrid y Ñemby vs. Independiente (San Antonio).