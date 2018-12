Salón: Homenaje por el título mundialista

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes recibieron la plaqueta de reconocimiento por la gesta deportiva. Hoy se cumplirá el mismo protocolo por parte de Senadores. En el acto, el diputado Juan C. Galaverna manifestó: “El salonismo es una de las disciplinas con mayor gloria, así que presentamos hoy un proyecto de ley para que dicho deporte sea practicado en todas las instituciones educativas del país”.

NACIONAL C13. Por la fecha 1 del Nacional C13 en San Juan Nepomuceno: Antequera 2-6 Concepción, Amambay 5-0 Itacurubí, San Juan 5-4 Ñemby y Caaguazú 7-8 Itapé.

Hoy se juega la fecha 3 (19.00): Itacurubí vs. Itapé, Caaguazú vs. Amambay, San Juan vs. Antequera y Ñemby vs. Concepción.