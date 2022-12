Sobre el punto, advirtió que de esta manera, "va a ser difícil la unidad" en el interior del Partido Colorado.

"Yo creo que, así como había dicho, hay que dejar que las aguas se calmen. Yo había hablado de que se dé el escenario propicio, sin embargo, aparentemente en algunos sectores las internas todavía no culminaron. Me dolió mucho ver que seguían las críticas y eso va a hacer que la unidad sea muy difícil", expresó.

El titular del Congreso dijo que no solo se refiere a las expresiones que lanzó Santiago Peña, candidato a presidente de la República electo en las internas del Partido Colorado, sino que también lo dice por las publicaciones y cuestionamientos que se siguen vertiendo en los medios del Grupo Cartes.

"El señor Cartes y el señor Peña tienen que entender que las internas culminaron el domingo. Si ellos no calman las aguas, las aguas no se van a calmar. Nosotros, a pesar de ser colorados, respetamos a nuestros líderes, si ellos no respetan, no va a haber unidad en el Partido", expresó casi ofuscado.

Santiago Peña, quien pugnó como precandidato por Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, derrotó en las elecciones internas del domingo último a Arnoldo Wiens, quien era precandidato por el oficialismo.

Tras su victoria, el presidenciable de la Asociación Nacional Republicana (ANR) manifestó a través de Monumental 1080 AM que el actual mandatario Mario Abdo Benítez es "soberbio" y lo calificó de "mal perdedor".

Al respecto, afirmó que cuando Abdo le venció en las elecciones internas de 2017 él le llamó para felicitarle, mientras que el presidente no hizo lo mismo en esta ocasión.

Sesiones del Senado 100% presencial

Por otra parte, Óscar Salomón dijo a los medios que, tras conversar entre los parlamentarios, se definió que para el 2023 las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizarán 100% presencial.

Dijo que durante este año se mantuvo el sistema híbrido, debido a que supuestamente muchos legisladores tenían que realizar sus campañas electorales en sus respectivas zonas, en el marco de las elecciones internas.

Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados inician este miércoles el receso parlamentario, que se extenderá hasta el próximo 1 de marzo de 2023.

Ante esto, esta misma jornada se convocó a una sesión de los miembros titulares y suplentes designados, a fin de instalar la Comisión Permanente del Congreso, que se encargará de operar mientras dure el descanso de los parlamentarios.