Cada uno de los vídeos tenía como protagonistas principales al senador colorado Javier Zacarías Irún, el ex presidente Horacio Cartes, el ex candidato a presidente Santiago Peña, el diputado Justo Zacarías Irún y el ex candidato a Gobernador de Alto Paraná Elio Cabral.

Si bien aún no se cuenta con los montos que habrían sido desviados para tal fin, a juzgar por las imágenes, se puede suponer que la producción requirió de una suma importante.

Lea más: Piden prisión para Zacarías Irún por incitar al despilfarro en CDE

Vistas aéreas del campo, las rutas y la ciudad en medio de los recorridos y discursos proselitistas coparon cada video. Uno de ellos, peculiarmente, se hizo en honor al cumpleaños del senador colorado con una flamante polca colorada de fondo.

Zacarías Irún publicidad.

Javier Zacarías Irún habría instigado a funcionarios a utilizar fondos municipales para pagar publicidad de la Gobernación, campañas políticas, como así también la producción de programas de entretenimiento y de tinte político.

Los desembolsos se realizaron entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, el político fungía de asesor ad honorem desde el año 2008, cargo que le fue otorgado por su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de la ciudad.

Nota relacionada: Zacarías Irún usó dinero de comuna esteña para financiar campaña de Santiago Peña, según Fiscalía

Ante lo descubierto, los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández procedieron a imputarlo por lesión de confianza en carácter de instigador.

Así también, solicitaron su prisión preventiva alegando que el parlamentario habría obstruido la investigación al dar aviso a distintas personas respecto a estos actos con antelación.

Según refiere el acta de imputación, los fondos provenientes de la Municipalidad esteña debían ser destinados a pagos de avisos institucionales y no para fines personales o políticos.

El perjuicio al patrimonio de la Comuna ascendería a la suma de G. 2.174.672.900, según los intervinientes.