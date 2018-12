Salcedo cree que su vuelta no se da

“En ese momento me dieron muchas ganas de volver, pero después de eso nunca más hablamos”, indicó Santiago Salcedo en comunicación con Fútbol a lo Grande sobre su posible retorno a Cerro Porteño. Seguido, Sasá apuntó a que su vuelta pudo ser para desviar la atención del momento por el que pasaba Cerro, e inclusive Olimpia. “Soy muy realista y ya sé cómo se manejan las cosas en el fútbol en esta época del año o cuando las cosas no salen bien. De algo hay que agarrarse siempre. Esto es algo que yo no quería, que se use mi nombre, pero esto es fútbol y un poco de política también. Hoy creo que mi vuelta no se da”.