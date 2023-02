Sala Penal destraba caso de Godoy y Cardozo por G. 68.000 millones

La Sala Penal de la Corte destrabó el caso de los G. 68 mil millones de los ex ministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy, al rechazar la recusación contra dos camaristas que deben estudiar los recursos de las defensas.

Los ministros Alberto Martínez Simón y César Garay Zuccolillo, junto con la camarista María Belén Agüero, rechazaron la recusación contra los camaristas Enrique Mercado y Gustavo Auadre.

De esta manera se destraba la causa, ya que los camaristas Mercado y Auadre, junto con su colega Andrea Vera, ya podrán estudiar los recursos de apelación especial interpuestos por las defensas.

En el caso, el ex ministro Enzo Cardozo y la ex directora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que el ex secretario estatal Rody Godoy, a 7 años.

RECUSACIÓN. Sin embargo, tras presentar sus recursos, fueron recusados los camaristas Enrique Mercado y Gustavo Auadre.

Señalan como motivos haber intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función en la misma causa, y cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad e independencia.

Dicen los recusantes que ambos camaristas resolvieron incidentes planteados por las partes y estos confirmaron las resoluciones objeto de revisión, en especial el incidente de prescripción de la acción, donde dicen que preopinaron erróneamente.

Uno de los principales motivos de la apelación es que la causa ya se encuentra prescripta, por el paso del tiempo, lo que había sido rechazado en un incidente por estos magistrados.

Los camaristas elevaron el informe correspondiente y dijeron que es cierto que dictaron la resolución del 2 de noviembre del 2021, pero que en ese fallo no estudiaron el fondo de la cuestión. Con ello, argumentan que no constituye preopinión, por lo que piden rechazar la recusación promovida por las defensas.

FALLO. Ya en el análisis de la Sala Penal, Martínez Simón aclara que si bien integró la Corte para resolver otras cuestiones de la Sala Penal, nunca fue por los motivos invocados en la recusación.

Después, dice que los motivos citados por los recusantes no tienen la entidad suficiente para apartar a los camaristas en la causa.

Explica que el haber fallado contrario a los intereses de los recusantes no es causal de que sean separados de la causa. Es más, alegan que ni siquiera se arriman pruebas. Con ello, dicen que las recusaciones de los dos ex ministros deben ser rechazadas. De esta manera, ratifican a los camaristas Enrique Mercado y Gustavo Auadre en la causa del supuesto desvío de los G. 68 mil millones. En la otra causa a los ex ministros, por el supuesto desvío de los G. 3.700 millones, tanto el Tribunal de Sentencia como el de Apelación declararon que la causa prescribió.