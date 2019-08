Saguier dice que ex canciller conocía acta de Itaipú

El ex embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier compareció este martes ante el Congreso para explicar su participación en la firma de un acta bilateral con Brasil sobre la compra de energía.

La declaración de Hugo Saguier contradijo a la de Luis Alberto Castiglioni, quien en su paso por la Comisión Bicameral de Investigación, el lunes 19 de agosto, insistió en que desconocía el contenido de las negociaciones con Brasil porque no participó en ellas.

"Sí (Castiglioni sabía), y si faltaba algo, solo tenía que levantar el teléfono y pedirme aclaración. La noche del 24 (de mayo) recibió el acta y me llamó y me felicitó", dijo el ex embajador ante los miembros de la CBI.

Lea más: En 15 días más, comisión bicameral concluiría investigación de acuerdo sobre Itaipú

El acta con Brasil, anulada por el Gobierno a principios de agosto, les costó el cargo tanto a Castiglioni como a Saguier, así como a otros altos funcionarios del Gobierno, que se vieron involucrados en las negociaciones de este documento que la oposición consideró contrario a los intereses del país.

El escándalo causado por el acta amenazó también con el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y a su vicepresidente Hugo Velázquez, aunque al final se logró frenar en la Cámara de Diputados por falta de votos.

Saguier mantuvo en sus declaraciones ante la CBI que durante el proceso de negociación también se reunió con el presidente "las veces que el canciller consideró oportuno", pero nunca se encontró con Velázquez.

Le puede interesar: Comisión bicameral cita a primeros implicados en caso Itaipú

El ex embajador también negó cualquier acusación de traición a la patria, como se señalaba desde la oposición, e insistió en que el acuerdo alcanzado era "una gran conquista", porque rebajaba la exigencia de Brasil a Paraguay de aumentar la contratación de potencia de un 61% a un 12%.

"No fue fácil, pero lo logramos", recalcó, y reconoció que incluso en las conversaciones entre las altas partes existieron divergencias y tensiones, como el malestar de Brasil por la presencia de un ingeniero en la delegación paraguaya.

Asimismo, negó que los ingenieros y técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) fueran expulsados de las negociaciones, como dice su versión, y subrayó que pudieron entrar y salir de las reuniones sin problemas.

Entérese más: Diputado cree que comisión bicameral no aportará resultados sobre caso Itaipú

La existencia de este documento se conoció a raíz de la renuncia del entonces presidente de la ANDE Pedro Ferreira, quien se opuso a firmar el acta al considerarla perjudicial para el país.

El acuerdo se firmó en Brasilia el 24 de mayo de 2019, pero no se conoció hasta dos meses después.

Nota relacionada: Colorados sepultan juicio político a Abdo Benítez y Hugo Velázquez

La oposición vio "secretismo" en el tratamiento que el Gobierno dio a este contrato de compra de energía a Itaipú hasta 2022, un año antes de que Paraguay y Brasil se sienten a negociar el Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973.