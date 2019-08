Saguier cuestiona a los que se lavan las manos en Itaipú

El ex embajador de Paraguay en Brasil, Bernardino Hugo Saguier Caballero, compareció ayer ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que busca dilucidar todo lo relacionado al acta firmada entre ambos países para la compra de energía de la Itaipú Binacional.

El diplomático cuestionó a los que se lavan las manos y admitió que él fue responsable de firmar el acuerdo con Brasil. “Fue la negociación más difícil de mi vida. Yo asumí la responsabilidad, quien firmó fui yo y luego todos los otros se lavan las manos. Fue muy incómodo”, lamentó Saguier sobre la crisis que le tocó atravesar y que finalmente le costó el cargo.

Recalcó que nunca se tuvo una controversia en Itaipú antes y esta fue la primera vez, y ratificó que el acta era beneficiosa para Paraguay, aunque tuvo que ser anulada.

Asimismo, responsabilizó al ingeniero José María Sánchez Tillería, ex director técnico de Itaipú, como el responsable de la redacción y traducción del acta, y defendió el trabajo realizado por este. “Sánchez Tillería es el mejor técnico, él recomendó la aprobación, y bueno, firmé el acta, convencido de que lo que hacíamos era una gran conquista”, aseveró Saguier.

Además, indicó que le dijo a Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, quien destapó la polémica acta, que no tenía problema en que no firme el documento para que vuelva a las altas partes.

Sabían todo. Asimismo, Saguier indicó que tanto el presidente Mario Abdo Benítez como el ex canciller Luis Alberto Castiglioni sabían todo sobre el acuerdo. Cuando el senador cartista Antonio Barrios le señaló que Brasil extorsionó a Paraguay para que firme el acuerdo con temas como los puentes, autopartes y el caso Arrom-Martí, Saguier admitió que se sintió muy presionado.

Respecto a la intervención del vicepresidente Hugo Velázquez y el abogado José Rodríguez, el diplomático aseguró que “nunca” tuvo contacto con el vicepresidente ni con el citado letrado durante el proceso.

