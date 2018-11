Sacyr sigue sin señalizar recapado de ruta 2 y apeligra a conductores

Sin embargo, hasta la fecha el grupo sigue sin terminar las obras, incumpliendo el contrato, y el trayecto “mejorado” se volvió un peligro para los conductores debido a la falta de señalización, situación que empeora durante la noche, según se pudo constatar en un recorrido de ÚH por la zona.

Las obras forman parte del plan de duplicación de las rutas 2 y 7 bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP) al que dominaron “tramo 0”.

Asimismo, se pudo comprobar que casi nadie trabaja en la zona, pese a que hay varias obras pendientes. Aunque el recapado está casi listo, aún falta la pintura de señalización vertical y horizontal, la construcción de dársenas para el giro a la izquierda, ampliación de banquinas, luminarias y la instalación de semáforos de última generación, previstos en el proyecto original.

Por lo pronto, la contratista del MOPC asfaltó las banquinas existentes que hoy se usan como carriles de la ruta. “No sabemos qué pasará con las banquinas, porque si uno tiene problemas del vehículo no tiene dónde estacionar, ahora todo se usa para transitar, no hay señalización, no sabemos qué carriles corresponden a cada rodado, es peligroso manejar por acá de noche”, lamentó uno de los conductores.

Consultamos ayer sobre los atrasos al titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe), Jorge Vergara, quien dijo que la firma continúa trabajando en la zona y resaltó que las tareas se retrasaron por las lluvias. “Ahora se está discutiendo un tema de señalética y pintura. Estamos poniendo todo el esfuerzo para trabajar con esa gente”, expresó. Dijo, asimismo, que en diciembre se podrían terminar totalmente los trabajos.

Recordemos que en octubre también venció el plazo que otorgó el MOPC al citado consorcio para lograr el crédito internacional de USD 500 millones que financiará la duplicación de las rutas 2 y 7, lo cual aún no consiguió.