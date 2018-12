“Sacando el caso Cubas-Argaña, esta es la peor transición que hemos tenido”

El ex precandidato presidencial de la ANR y ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, hizo un análisis de los primeros meses del Gobierno y habló de la crisis interna de su partido.

–¿Cómo analiza la economía nacional?

–Siempre la transición de un Gobierno trae movimientos. Piezas que salen y entran, hay cambios, piezas que encajan y no encajan. Voy a hablar de las luces en la parte económica, como, por ejemplo, Benigno López en Hacienda, y no solo por lo que hizo en IPS en los cinco años, sino en los 20 años anteriores. Es la persona que más conoce de la administración pública. Encaja perfectamente, conoce a las personas, mantiene a los funcionarios de carrera. En el caso del BCP, el haber elegido a alguien de la casa fue señal positiva. Hay otras instituciones como el MIC, que está con un cambio de línea que no puedo decir si es mejor o peor. Se centran mucho en las economías naranjas, creativas, pero no veo dónde están fortaleciendo lo que se refiere a las cadenas productivas con el Brasil, como lo fue en el gobierno anterior. Cómo hacer para que industrias brasileñas se instalen en Paraguay.

–¿Y respecto al MOPC?

–Aún no veo con claridad Obras Públicas. No dudo de las intenciones de Arnoldo (Wiens), pero no veo el rol que pueda cumplir aún en el MOPC. Antes al menos teníamos alguna agenda en obras públicas. A partir del 15 de agosto de 2013 (Gobierno de Horacio Cartes) había reuniones con todo el equipo donde se revisaban planes de inversiones públicas. Anunciamos montos ambiciosos como los USD 15.000 millones, hablábamos de los proyectos que estaban en agenda y elegíamos. Hoy el MOPC está subido sobre las olas que dejó la administración anterior y eso es bueno, porque las cosas buenas se deben continuar. Pero esos proyectos que nosotros empezamos van a terminar y se deben presentar otros, y esos otros aún no vemos. La ruta Transchaco ya está lista, ya se consiguió el dinero. La Bioceánica también. El tema de los puentes ya lo gestionamos nosotros a través de la Itaipú.

–¿Y el caso del Metrobús puede considerarse un fiasco?

–En cinco años el Paraguay nunca vivió tantas inversiones tan importantes en los últimos 28 años ni en la época de Itaipú. Hubo proyectos que no han tenido la velocidad que hubiésemos querido. La duplicación de la ruta 7 desde Asunción hasta Ciudad del Este yo no diría que es un fracaso. Es un hecho la duplicación en el tramo de Tape Porã, Caaguazú-Ciudad del Este. El tramo que es de la concesión de APP que se adjudicó y el tramo cero hasta Ypacaraí se invirtieron cerca de USD 30 millones de inversión privada y no pública. Ahora lo que se está discutiendo es una adenda del contrato sobre cuándo se inician las obras, antes que se libere la franja de dominio o después. El proyecto del Metrobús es muy difícil decir que no ha sido un fracaso cuando tenés los costos sociales que se han sufrido. Pero el proyecto, como objetivo para tener un sistema de transporte más eficiente y que mejore la calidad de vida de las personas, es muy ambicioso, pero terriblemente complicado en su implementación. En donde hubo errores fue en el diseño y el ex ministro (Ramón) Jiménez Gaona siempre habló de los errores. Es difícil hablar de fracaso o éxitos porque muchas personas perdieron lo poco que tenían.

–¿Y cómo observa a quienes hoy están al frente de las binacionales?

–Soy muy crítico en ese sentido desde el día uno, no por las personas, sino por el perfil que se eligió. No puedo cuestionar a una persona que fue presidente de la República y otro, vicepresidente del partido, pero no sé si fue lo más acertado poner a Alderete (José Alberto) y Nicanor (Duarte Frutos) en las binacionales, porque esas instituciones tienen un fuerte impacto económico y desarrollo y ellos tienen una visión más partidaria y eso me genera preocupación.

–¿En qué situación está hoy el Partido Colorado?

–Sacando el caso Cubas-Argaña, yo creo que esta es la peor transición que hemos tenido en la época democrática. La imagen que damos es peor de la que realmente tenemos. El 100% de las propuestas que hizo el Ejecutivo fueron acompañadas por Honor Colorado. El presupuesto pedimos que se apruebe a libro cerrado, más de USD 1.500 millones de préstamos aprobados y apoyamos la propuesta del Ejecutivo respecto al planteamiento de discutir de forma integral el impuesto al tabaco, alcohol, etc. Nosotros queremos ayudar, pero la impresión que damos es que estamos enfrascados en una pelea muy dura. Ceo que es una pelea que genera mucho ruido político lo que asusta también al empresario y en realidad las diferencias no son tan grandes. Nosotros acompañamos en todo al Gobierno. Entonces, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Tienen miedo de que nos sentemos a hablar y pidamos impunidad? Mario Abdo se reúne con todos los partidos de oposición y no es capaz de sentarse con el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, con quien hizo campaña, y hasta el 22 de abril era aliado estratégico para lograr una victoria dentro del Partido Colorado. Se ganan las elecciones, hubo una ruptura en esas relaciones. No hemos pedido absolutamente nada, ni cargos ni nada, solo que se respete a la gente y no persiga a la gente.

–¿Cómo se va a zanjar la crisis en la ANR?

–El Partido Colorado es muy grande y siempre ha estado dividido en varios grupos políticos. Ahora hay dos extremos. Añetete es la unión de varios movimientos y eso es muy difícil de sostener y no tengo dudas al decir que los enemigos de hoy pueden ser los aliados de mañana. Marito, le guste o no le guste, sabe que 470.000 colorados me votaron a mí y esa noche lo llamo a felicitarlo, a ponerme a disposición y pedir votos para él. Ellos hablan de que Honor Colorado no termina de jerar, pero Colorado Añetete es el que no termina de superar las internas.

–¿En qué podría ayudar a este Gobierno?

–Ya lo estoy haciendo. Estoy en dos comisiones del Ministerio de Hacienda. Se crearon dos comisiones en donde estamos ex ministros de Hacienda de varios gobiernos donde se revisa el gasto público. Y ahí estoy yo. Y otra comisión donde se habla de la reforma tributaria.

–¿Y a pesar de que está ayudando en esas comisiones no le llamó nunca Abdo Benítez?

–Jamás, ni en mi cumpleaños (ríe).

–¿Va a candidatarse a algún cargo en el 2020?

–No, nada. Lo mío no pasa por tener un cargo. Igual puedo trabajar. Si se presenta la oportunidad como en 2017 y aproveché, si en el futuro se me presenta, volveré a estar.

–¿Cuál cree que fue el principal error en las elecciones de abril que no lo ayudaron a ganar?

–Yo creo que era una figura muy nueva y mucha gente no me conocía. No puedo desconocer que haber estado en otro partido (fue afiliado del PLRA) tuvo impacto. Es de necios pensar que eso no influyó y eso me trae a la mente eso de que los tiempos de Dios son perfectos. Capaz no era el momento, pero mi experiencia con la gente la considero exitosa.

–¿Cómo ve a Cartes como presidente de la Junta?

–Lo que antes debemos saber es si él quiere ser candidato. A él no le saca el sueño, pero hay un sector importante de la dirigencia que pide por él, a pesar de que saben que Cartes no necesita de cargos.