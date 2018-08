Rubio Ñu arremete y Yegros complica más a Trinidense

En el otro juego de ayer, Yegros derrotó 3-2 a Trinidense y complica aún más su permanencia en la Intermedia.

Para hoy se disputarán tres partidos: Spvo. Iteño vs. Liberación (9.30), San Lorenzo vs. Guaireña (10.00, por Tigo Sports) y Ovetense vs. Caaguazú (15.00).

Con lo justo. Juan Galeano (*). Rubio Ñu sacó un partido complicado de visitante, derrotó 1-0 a Fernando de la Mora, suma 34 puntos, y quedó a dos unidades del escolta Guaireña. Gol: 86’ Luis Cáceres (RÑ). Recaudación: G. 2.360.000 por 118 pagantes.

Cinco goles en un partidazo. Cynthia Barcovich (*). Yegros venció 3-2 a Trinidense, en el debut de Gabino Román como entrenador del azul y oro. El Triqui es último en la tabla de promedios con 1,000 (22 puntos en 22 partidos). Goles: 23’ Fernando Ruiz , 59’ Mario Otazú y 80’ Julio Samudio (FY); 27’ Alex Álvarez y 37’ Vladimir Marín (T). Recaudación: G. 1.340.000 por 67 pagantes.