Rubin habla de mediar entre Efraín y Euclides

“Las chances son escasas si no existe acuerdo. La conversación (con ambos) surgió en el mes de noviembre antes de las internas y allí en principio era que de ninguna de las partes surja agresión, porque no te vas a sentar a buscar un acuerdo en medio de agresiones”, apuntó Rubin en la Monumental AM.

Añadió que a partir de allí –aunque aclaró que no se avanzó– el plan era lograr un programa consensuado. “Un acuerdo político o una encuesta; es decir, buscar un mecanismo en que los dos estén de acuerdo”, sostuvo.

Dijo que desde el principio la idea era que los dos equipos lleguen con un “programa consensuado”, pero que ya no hubo más reuniones al respecto.

“La idea es esa, ver de qué manera se podía buscar una salida”, remarcó.

Añadió que en más de una ocasión escuchó decir a los candidatos que la única forma de derrotar a la dupla colorada es con la unión.

“Hablé con Efraín dos o tres veces de esto (de la unificación), lo hablé con Euclides también, antes de viajar a Brasil y le volví a mencionar. Él (Euclides) se mostró de acuerdo con que se debe enfrentar unidos al Partido Colorado o sino las chances son escasas”, manifestó el conductor radial.

Expresó que de su parte al no inclinarse con exclusividad hacia ninguno de los dos postulantes, eso le da lugar a dialogar sobre unificar las candidaturas de ambos.

“Me puse como un objetivo en lo personal, por eso decidí no apoyar a ninguno de los dos directamente y hablo con ambos”, ratificó.

Cabe señalar que Euclides dijo hace días que su candidatura llegará hasta abril, en tanto Efraín tiene apoyo de unas 40 organizaciones.



