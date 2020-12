RREE no podrá abrir nuevas embajadas

Aunque lo ideal es no cerrar embajadas, según palabras del canciller nacional, Federico González, para el 2021 antes que abrir nuevas representaciones diplomáticas del país, no se descarta cerrar otras como lo está haciendo en estos momentos con la misión en Suecia.

“El día que me senté en este sillón, específicamente el 13 de octubre, me informaron oficialmente que no había para pagar salario de noviembre, diciembre, aguinaldo ni alquiler en el servicio exterior”, confirmó a ÚH el ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, este inconveniente presupuestario está controlado y se podrá cumplir con los compromisos. “Para tranquilidad de mis colegas, les digo que el problema está solucionado”, dijo.

Pero lo que no podrá hacerse es abrir nuevas embajadas, como una en Ecuador, que estaba prevista. “Todos los planes se basan en el presupuesto y al tener una disminución en ese presupuesto, de alguna u otra forma, los planes también tienen que verse alterados”, reconoció el ministro.

Con una reducción del 15% del presupuesto, “la apertura de nuevas embajadas va a ser difícil, se está cerrando la Embajada en Suecia y se está viendo qué otra se puede cerrar”, dijo.