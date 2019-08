Roque: “Un año más voy a jugar”

“Tengo muchas ganas de seguir jugando, creo que me queda todavía fútbol para seguir jugando un año más a un nivel muy bueno y esa confianza es muy importante para mí, para poder encarar lo que venga después; creo que un año más voy a jugar”, expresó el capitán franjeado a , de la 106.9 FM.

Además, Roque recalcó: “Tenemos un plantel con jugadores de experiencia, para que los jugadores más jóvenes puedan descansar en la experiencia de los más grandes y me considero un trabajador más del club, y ciertamente siento el cariño y el respeto de mis compañeros, la dirigencia y de todos los fanáticos”.

LESIÓN. En el primer minuto del juego ante el Deportivo Santaní, Roque sintió un fuerte dolor en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, que lo obligó a retirarse del campo de juego.

A la espera de los resultados de los estudios, el delantero señaló que es una lesión cuya recuperación será un poco más prolongada de lo habitual.

“Todavía no sé muy bien, estuve haciéndome las pruebas, en el partido sentí algo raro que no había sentido antes en el tendón de Aquiles, aún no sé el alcance de la lesión”, comentó.

“Mucho tiempo jugué con tendinitis, jugar o entrenar con esa molestia hace que tengas ese desgaste, pero esta vez fue una sensación distinta, no se soltó ni nada, pero podría ser un desgarro o una rotura parcial”, habló Roque sobre su dolencia.

RECUPERACIÓN. Roque Santa Cruz afirmó que de a poco van recuperando el nivel en lo futbolístico tras la eliminación de la Libertadores, a manos de la Liga de Quito.

“Como pasó el tiempo, ahora dimos vuelta la página, hemos vuelto a encauzar el torneo, trabajando por recuperar nuestra forma y hemos dado un buen paso en el campeonato al recuperar la punta”.

Ballota, picanteEl vicepresidente de Olimpia, Pedro Ballota, salió al paso de las declaraciones del presidente de Libertad, disgustado porque el Decano no firmó la nota propuesta de Libertad, donde obligaba a los clubes a jugar en sus estadios.“Olimpia no está de acuerdo, primero porque nuestros hinchas necesitan espacio. Mete un promedio de al menos 2.000 personas por partido”, mencionó el directivo franjeado a de la 1080 AM.Además, Ballota tiró una frase picante contra la afición liberteña. “Ellos no son numerosos, no pueden compararse con la gente del Olimpia, en un colectivo entran todos los hinchas de Libertad”.