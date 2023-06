Galtier habla del “último partido” de Messi

El entrenador del PSG francés, Christophe Galtier, aseguró en declaraciones a la prensa que el astro Lionel Messi, cuyo contrato termina el 30 de este mes, jugará este fin de semana el “último partido” en el Parque de los Príncipes, contra el Clermont por la jornada final del campeonato francés. De esta manera, confirmaría que Messi no seguirá en el club.Sin embargo, el PSG aclaró horas después que Galtiera “se expresó mal” y quiso decir que era el último de “esta temporada”.



Benzema completará contrato en el Real

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, salió al paso de los rumores que lo ubican en Arabia Saudita con un contrato millonario, mientras le queda un año más que cumplir con el club español. ”¿Por qué voy a hablar de futuro si estoy en Madrid?, lo que habla es internet y la realidad no es internet”, dijo Benzema al recibir un premio por su carrera otorgado por el diario deportivo español Marca.



Jordi Alba se despidió del Barcelona

Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona, compareció ayer en un acto de despedida en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou, donde aseguró que en un futuro “seguro” volverá al club para “ayudar” en lo que haga falta, por lo que su marcha del club no es adiós definitivo, sino un “hasta luego”. En el acto estuvieron presentes sus compañeros, directivos y distintas personalidades del mundo del fútbol. “A la afición, el otro día me regalasteis el momento más emocionante de mi carrera. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado una despedida así”, dijo sobre su último partido.



Uruguay enfrentará a EEUU en cuartos

En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la selección Sub 20 de Uruguay venció por 1 gol contra 0 a Gambia, y accedió a los cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en estadios de diferentes ciudades de la Argentina. En cuartos lo espera la hasta ahora imbatible, Estados Unidos. La Celeste no jugó su mejor partido, pero Anderson Duarte marcó con un disparo potente en el minuto 65 para desequilibrar un partido áspero. Ambos equipos terminaron con diez (un jugador expulsado por lado).