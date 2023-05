Gómez es el extranjero con más partidos

El defensor paraguayo Gustavo Gómez sigue sumando récords en el Palmeiras de Brasil, club en el que ahora se ha convertido en el jugador extranjero con más partidos de su historia, con 242.El central y capitán tanto del Verdão como de la Selección Paraguaya supera de esta forma los 241 juegos que acumularon su compatriota Francisco Arce y el chileno Jorge Valdivia.Además de esta marca, Gómez es el jugador que más títulos ganó en la historia del club, con 9. El año pasado, por otra parte, se erigió en el defensor con más goles en una temporada. Fueron 11 los tantos que hizo el ex Libertad, Lanús y Milán. En estos mismos momentos, Gómez tiene ya dos goles en tres fechas de la Copa Libertadores y, además, una asistencia.



El Cádiz de Arzamendia sueña con permanecer

Con Santiago Arzamendia ingresado, en el minuto 88, Cádiz se hizo con tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso, esto luego de vencer al Real Valladolid por 2 a 0 en el partido inaugural de la 36ª fecha de LaLiga española, que ya consagró el fin de semana pasado al Barcelona. Los goles fueron anotados por Théo Bongonda. El conjunto andaluz ascendió al puesto 14 con 38 puntos, y deja el descenso a cuatro puntos de distancia, donde el Getafe de Omar Alderete es el principal comprometido. Por su parte, el Valladolid del ex jugador Ronald Nazario, está en 17º lugar con 35 unidades y podría quedar el fin de semana en la zona roja del descenso.



Juan Escobar interesaría a River Plate

El defensor paraguayo del Cruz Azul, Juan Escobar, estaría en el interés de River Plate, según informaciones surgidas en Buenos Aires. El representante Elvio Rojas manifestó, sin embargo, que por ahora nadie del club millonario se comunicó con él.

“En la Argentina salió la noticia que buscan un central para River Plate y se habló de Juan Escobar, pero nadie me llamó”, comentó en charla con por radio Monumental 1080 AM. El agente, por lo demás, admitió no es fácil la salida del central, ya que en México es “respetado y querido por la afición, los directivos y los técnicos”.