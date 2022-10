Tacuary

Fernández apunta a la confianza grupal

Marcelo Fernández, el delantero de Tacuary, conversó con Última Hora y destacó que el momento de Tacuary pasa por la armonía colectiva del plantel. “Cada partido se juega como una final. El plantel está con mucha confianza y eso se ve en cada partido”, expresó. Fernández anotó el primero de los goles en la paridad (2-2) ante Sol y asistió para el segundo. Señaló además que “nuestro objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana”.



Sol de América

Guiñazú: “Estuvimos muy desprolijos”

Pablo Guiñazú, el entrenador de Sol de América, no quedó nada conforme con lo que mostró su equipo en el empate 2-2 ante Tacuary por la fecha 19. “No generamos mucho, fue un partido poco vistoso, estuvimos muy desprolijos y realmente no me satisfizo; me quedó el sabor amargo”, señaló el estratega azul. Por último apuntó que “el empate llegó por cosas del fútbol, para no quedarnos con las manos vacías”.







Encarnación tendría a Cerro

El titular de Guaireña FC, Luis Cáceres presentó una nota al titular de la APF, Robert Harrison, donde solicita disputar el encuentro de la fecha 22 ante Cerro Porteño, en el estadio Villa Alegre, en Encarnación. “En atención a la habilitación del estadio Villa Alegre (4 de noviembre) de la ciudad de Encarnación y, en vista a que Cerro Porteño es una institución que aglomera una buena cantidad de espectadores, venimos a solicitarle se sirva concedernos la localía en ese estadio”, señala el pedido oficial.