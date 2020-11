12 de Octubre





Benítez: “El primer objetivo es la permanencia”

El 12 de Octubre de Itauguá con sus argumentos generó chances importantes frente a la portería. Sin embargo, fue Libertad el que encontró la eficacia y lo derrotó por 3 a 0. El “12” se mantiene con 13 puntos, en la zona alta de la tabla de clasificación. No pudo conseguir su tercer triunfo al hilo y lo más relevante no selló su permanencia en Primera División, y tendrá que esperar hasta la próxima fecha para definir su situación. Por otra parte, el defensor César Benítez manifestó ayer sus emociones en diálogo con la Sobremesa por la 1080 AM. “Nuestro primer objetivo es la permanencia. Libertad fue un rival con cuidado. Ellos, en el segundo, tiempo supieron manejar el partido con la jerarquía”, indicó Benítez.

En la fecha 9, el 12 de Octubre recibirá a Guaireña.



River Plate

García fue sorprendido por efectividad del rival

River Plate cayó por 3-1 ante Olimpia por la fecha 8 del Clausura y continua en la posición once de la tabla, con seis puntos, fuera de la zona de clasificación a liguilla a falta de tres fechas para la culminación de la fase previa. Su entrenador Aitor García en charla con la expresó: “Los goles del rival llegaron muy rápido, pero el tercero fue el más duro, teníamos que remar de atrás el marcador”. Sin embargo destacó la actitud que mostró su plantel en la segunda mitad. “El equipo mentalmente fue duro, no bajó los brazos.”, señaló y añadió además que “teníamos la ilusión de hacer el segundo gol”. Para el DT la apuesta es conseguir los puntos que quedan en el Clausura y clasificar a la Sudamericana, para lo que se mantiene en zona.