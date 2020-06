Sol de América

Vera: “Estamos ansiosos por volver”

Aldo Vera, volante y capitán de Sol de América, siente muy próximo el reinicio de la competencia, algo tan esperado luego de casi tres meses de parate en la competición.

“La verdad que estamos ansiosos por volver a entrenar y a competir”, expresó Vera en charla con (1080 AM). Además relató la experiencia del examen del hisopado, por el cual deben pasar los futbolistas: “Es muy molestoso, me contó Valdez (Diego), que hasta casi le vomitó a la enfermera que le realizó la prueba”, confesó casi entre risas Vera. El plantel solense pasó por las pruebas médicas.



General Díaz

Plantel presionó por los sueldos caídos

Diego Doldán, delantero de las Águilas, relató la propuesta que el plantel le presentó al presidente del club, Jorge González.

“Ya le propusimos lo que queremos al presidente, queremos que se ponga al día con los sueldos atrasados previos a la pandemia para así renegociar estos meses”, expresó Doldán en conversación con .

En caso que no se pongan al día con los salarios, el plantel de General Díaz no se realizarán las pruebas médicas mañana. Algunos jugadores se les debe los sueldos de enero y febrero; ya que no les alcanzó la ayuda de la APF.