Luqueño

“A puertas cerradas” por falta de garantías

Los conflictos y antecedentes entre las facciones de la barra brava del Sportivo Luqueño fueron los motivos por los que el encuentro del viernes entre General Díaz y Luqueño, en el Adrián Jara, se jugó a puertas cerradas. La decisión fue tomada por la Divisional de la APF en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, que alegaron que un día antes hubo amenazas entre integrantes de las facciones de la barra y por falta de garantía decidieron cerrar las puertas del estadio.

En su momento, a través de un comunicado, la directiva de Luqueño expresó que no compartía esta determinación, además de rechazar todo tipo de actos violentos.



River Plate

Parra y su primer gol en Primera División

Si hubo un responsable para que River Plate volviese a reencontrarse con el triunfo luego 7 fechas (3 empates y 4 derrotas) fue Francisco Parra, quien en el último suspiro del partido marcó el único tanto para la victoria del Kelito sobre el Deportivo Santaní (1-0).

Con ese tanto, Parra, de 27 años, marcó su primer gol en la máxima categoría de nuestro fútbol. Actualmente suma 9 partidos en Primera División (todos con River, 6 en este Clausura). Debutó el 23 de marzo de este año, en el triunfo del Kelito ante San Lorenzo (2-1), por la fecha 12 del Apertura en los Jardines del Kelito. Ingresó a los 90’ en reemplazo de Nildo Viera.



Santaní

“Veremos cómo Mario Jara levanta esto”

Rolando Safuán, presidente del Deportivo Santaní, se refirió a la dolorosa caída del Albinegro ante River Plate (1-0), la cual complica cada vez más sus intenciones de mantenerse en Primera División.

“Es una derrota dolorosa. No jugamos una maravilla, pero merecíamos el empate. A ver cómo Mario Jara levanta esto”, expresó el titular albinegro. “En el fútbol gana el que hace los goles, River no mereció tampoco ganar, llegaron muy pocas veces, pero bueno, el fútbol es así”, agregó.

Santaní solo suma un triunfo en este Clausura (3 en el año) y en la próxima fecha recibirá a Libertad en el J.J. Vázquez.