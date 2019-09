San Lorenzo

“Estamos a tiempo para salir de esta situación”

Ángel Benítez (foto der.), volante de San Lorenzo, analizó la situación del equipo, que hace cinco fechas no gana: 3 empates y 2 caídas. “Estamos a tiempo de salir de esta situación”, expresó.

“No estamos mal en lo futbolístico, pero en algunos detalles se nos escapan los partidos y esta pausa nos viene bien para trabajar en ellos”, indicó. “El partido ante Olimpia será fundamental para la motivación y la confianza del plantel”, añadió. También, recordó que en el semestre pasado tuvieron una mala racha (11 partidos sin ganar). “Pero, en las últimas fechas sacamos buenos resultados y esta vez no será la excepción”, cerró.



Luqueño

Cáceres: “Nos duele que pasen estas cosas”

El presidente de Luqueño, Celso Cáceres (foto) lamentó la multa a abonar (USD 15.000) por la demanda de Cristhian Ortellado, ex jugador de la inferiores: “Nos duele que pasen estas cosas. Acá nadie nos regala nada, nos movemos y trabajamos para conseguir recursos”, comentó. “Lo que más quiero es que la institución sea saneada y no nos perjudiquen más”, agregó. Reveló que el año pasado pagaron más de USD 45.000 por otro jugador. “Ortellado vino y firmó contrato, pero no estuvo en ninguna categoría”, dijo. Sergio Vergara también le ganó al club una demanda de USD 26.000.