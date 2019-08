Básquet

Olimpia Kings y San José lideran en varones

Olimpia Kings y Deportivo San José son líderes con 4 puntos del torneo Clausura de básquet masculino de primera división.

Los resultados en la ronda 2: Olimpia 102 a 74 Campoalto, Libertad 88-77 Sol de América y Ciudad Nueva 67-78 San José. La clasificación está así: Olimpia Kings 4 puntos, San José 4, Libertad 3, Ciudad Nueva 3, Sol de América 2 y Campoalto 2.

La fecha 3 se juega esta noche desde las 20.30 con los enfrentamientos: Sol de América vs. Ciudad Nueva, Campoalto vs. San José y Libertad vs. Olimpia Kings.



Fútbol de salón

Se jugó la segunda fecha en semis de la Oro

Se disputó la fecha 2 de las semifinales en la División Oro 2019, categoría principal del área Metropolitana de fútbol de salón.

En el Grupo A, los resultados registrados: Simón Bolívar 1-1 Varadero y San Alfonso 6-3 Fomento.

Posiciones: Simón Bolívar y Varadero 3, San Alfonso 2 y Fomento 0.

Marcadores en el Grupo B: 12 de Junio 4-3 San Antonio y José Meza 6-0 Unasur.

Posiciones: 12 de Junio 4 puntos, José Meza 2, San Antonio 2 y Unasur 0. Esta semana se define la ronda 3 y se conocerá a los cuatro finalistas.



Fútbol femenino

Limpeño aplastó 14 a 0 al Gral. Caballero

Sportivo Limpeño goleó a General Caballero por 14 a 0 en la fecha 2 del torneo Clausura de fútbol femenino.

Otros resultados de la ronda: Luqueño 1-0 Independiente, Gral. Díaz 1-2 Nacional, River 0-12 Capiatá, Guaraní 2-1 San Lorenzo, Sol de América 2-1 Cerro Porteño y Santaní 1-4 Olimpia.

La clasificación: Capiatá 6, Limpeño 6, Sol 6, Luqueño 6, San Lorenzo 3, Cerro Porteño 3, Olimpia 3, Nacional 3, Guaraní 3, River 1, Independiente 1, Gral. Caballero 0, Gral. Díaz 0 y Santaní 0.