Ronda por los clubes

Tacuary FBC

“Tuvimos varios rendimientos muy altos”, dice Iván Almeida

El entrenador de Tacuary, Iván Almeida, se refirió a la importante victoria (3-1) de su equipo por la fecha 20 ante Luqueño. “Ayer tuvimos varios rendimientos altos, como el caso de Jorge González. El chico que debutó, Lucas Romero, lo hizo muy bien igualmente. Veníamos jugando bien, faltaba la puntada final”, destacó Almeida en FALG.

Por otra parte, el estratega se refirió al posible fichaje del guardameta Alfredo Aguilar. “Existe la posibilidad de que Aguilar pueda ser parte de este proyecto para el Clausura, eso lo está manejando Regis Marques (gerenciador)“.



Sportivo Ameliano

García planifica futuro a base de renegociaciones e incorporaciones

“Hay cinco jugadores que terminan sus préstamos con nosotros, se debe renegociar con sus clubes”, reveló Humberto García, el director técnico de Ameliano en charla con , sobre los jugadores Diego Duarte (Olimpia), Fredy Vera (Cerro), Alejandro Samudio (Guaraní), Blas Cáceres y Giovanni Bogado (Libertad). Refirió además que tienen “que seguir reforzando para lo que se viene en el Clausura, estamos pensando en tres jugadores más. Tendremos doble competencia y no queremos llegar ahogados sobre el final del 2023”, dijo por la 1080 AM.



Sportivo Trinidense

Lucas Barrios se ilusiona con una clasificación internacional

Lucas Barrios, el estelar delantero del Sportivo Trinidense, se ilusiona con la posibilidad de una clasificación internacional con su equipo. Triqui vive un presente brillante en el torneo Apertura, está en la tercera posición con 34 unidades, inclusive con chances matemáticas de ser vicecampeón. “Estamos ilusionados de pelear por la Copa, pero estamos con el pie sobre la tierra y lo primero es la permanencia”, expresó La Pantera. Cabe destacar que Trinidense juega mañana (19:30) vs. Luqueño, en el Feliciano Cáceres, y en la última fecha (22) recibirá en su casa a Nacional.