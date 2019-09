Ronda por los Clubes

General Díaz

Valoran el trabajo del cuerpo técnico

En campamento de General Díaz el ambiente es óptimo tras los buenos resultados, que valieron, principalmente, alejarse de la zona de descenso. Sobre el punto, el presidente militar, Jorge González, indicó: “Con un pequeño presupuesto y con gente de la casa se están haciendo bien las cosas. El trabajo que hace el cuerpo técnico (encabezado por Cristian Martínez) se nota cada fin de semana”. Seguido, el titular de las Águilas agregó que a los muchachos les cae bien el cuerpo técnico “porque es de la casa, eso ayuda en el entendimiento”. González reconoció: “Estamos con retraso con el plantel, no cobramos todavía por la transferencia de Borja (Enrique a Argentinos Jrs.). A los que están desde el Apertura les debemos dos meses”.



Nacional

Marcos Riveros vuelve al plantel principal

Marcos Riveros (foto) fue uno de los jugadores de Nacional que a inicio del Clausura quedó al margen por decisión del hoy ex DT Aldo Bobadilla. El volante tuvo la posibilidad de ir a préstamo a River Plate, pero no llegó a un acuerdo y estuvo trabajando por su cuenta. Con la llegada de Francisco Arce, Riveros vuelve a sumarse al plantel principal y dependiendo de la decisión del cuerpo técnico ya podría ser tenido en cuenta para el juego del viernes frente a San Lorenzo. Otro jugador que volvió a aparecer en el equipo con la llega de Chiqui Arce es el delantero Fernando Romero. “Muy rápido estamos captando la idea del entrenador. Nos pide posesión del balón y a partir de ahí jugar”, dijo.