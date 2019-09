Ronda por los Clubes

Nacional

Orzusa pone como piso esta actuación

Edgardo Orzusa, volante de Nacional, destacó el buen juego que demostraron ante Capiatá en la victoria por 3-0, pero resaltó que este debe ser el nivel más bajo que puede demostrar el equipo.

“El objetivo es mejorar, tenemos mucho por mejorar. Pero debajo de esto no podemos jugar”, fue categórico el volante.

Sobre lo que fueron las primeras ideas de Francisco Arce al mando del equipo, Orzusa expresó que aún no tuvieron mucho tiempo con el DT, pero sus primeras ideas fueron claras. “Él (Francisco Arce) quiere orden. Meter y jugar, meter y jugar. Traté de hacerlo, igual, yo soy autocrítico”.

En cuanto a jugadores sancionados, aún le queda una fecha de sanción a Claudio Núñez y Ricardo Garay alcanzó la quinta amarilla ante Deportivo Capiatá por lo que ambos no estarán en el partido del viernes ante San Lorenzo a las 19.30.



Spvo. Luqueño

La policía aguarda informe para actuar

Ante el constante clima hostil entre dos facciones de la barra del Sportivo Luqueño, el comisario Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos de la Policía comentó a ÚH que aguardan el informe de Cerro Porteño sobre cuántas entradas destinarán y qué localidad a los hinchas auriazules para el partido del domingo a las 19.00 en La Nueva Olla.

“Esperamos este informe para así ver cómo armamos el operativo y si descartamos la asistencia de público visitante”, expresó Gaona.

“Si las condiciones no están dadas y si continúa las peleas internas podemos sugerir que los partidos se jueguen a puertas cerradas o sin público visitante”, remarcó Gaona. Así mismo, Gaona confirmó que aún no pudo conversar con ninguno de los líderes de las dos facciones que están en conflicto, pero espera que esto termine para no perjudicar a los hinchas.