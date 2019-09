Ronda por los clubes

Libertad

Chamot se reincorporó a los entrenamientos

El técnico de Libertad, José Chamot (foto), retornó ayer a los entrenamientos del plantel tras ausentarse durante varios días por un inconveniente de salud.

El estratega argentino se presentó en el predio de las inferiores del club, frente a la Conmebol, con unos lentes de sol por prescripción médica, debido a que los rayos del sol podrían causarle infecciones en los ojos. El DT ya podría estar en el banco en el compromiso de mañana (desde las 16.30) por Copa Paraguay ante Fernando de la Mora, en el Arsenio Erico.

El once sería con C. Servín; R. González, L. Cardozo, J. Canale y A. Cougo; L. Sanabria, S. Aquino, H. Martínez y R. Rivero; R. Bogarín y A. Oviedo. Esto teniendo en cuenta el juego del sábado ante Cerro Porteño.



Sol de América

Escobar, “feliz” de estar en Villa Elisa

El técnico de Sol de América, Pablo Escobar, quien en su debut venció a San Lorenzo (1-2), habló de su llegada al fútbol local del Danzarín como institución, los objetivos y de Guaraní, su próximo rival.

“Estamos muy felices y muy agradecidos. Nos dan toda la comodidad para trabajar, no tenemos ninguna excusa para no hacerlo”, expresó el Pollo. “Desde que me llamaron, comencé a trabajar en todo, en el plantel, en las posibilidades, preguntar, ver los partidos”, agregó. Sobre los objetivos, dijo: ”Clasificar a un torneo internacional es el objetivo a corto plazo. Asimismo, con respecto al próximo rival, sostuvo: “Guaraní viene ascendiendo con varios triunfos. Eso nos genera expectativas y obligación de estar atentos y de crecer como equipo. Lo que se mostró ante San Lorenzo es solo el comienzo”.