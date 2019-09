Ronda por los clubes

Guaraní

Costas, con dudas para armar su defensa

Gustavo Costas, técnico de Guaraní ya planifica el duelo del próximo sábado 14 de setiembre ante Sol. La principal duda del estratega está en su defensa, ya que no podrá contar con Javier Báez, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla.

No obstante, recuperará al volante Rodrigo Fernández (foto c.), quien cumplió con su sanción por acumulación de tarjetas. Pero, con la vuelta de este, no podrá utilizar el colombiano Johan Romaña, ni al argentino Hernán López como alternativa de Báez, ya que superará el cupo de extranjeros. Las alternativas con las que cuenta son que Jorge Morel retroceda a la zaga o que Roberto Fernández ocupe esa posición. El plantel activa hoy, mañana tendrán libre y retornaran a los trabajos el lunes.



River Plate

Pausa para recuperar a varios jugadores

En River, la pausa del campeonato por los amistosos de la Selección viene como anillo al dedo, ya que beneficia a la recuperación de varios jugadores que están con molestias musculares.

Es el caso de los delanteros Robin Ramírez, Jorge Salinas y el volante Silvio Torales, quienes no fueron tenidos en cuenta en la caída ante Cerro Porteño (2-0) por molestias musculares. Del mismo modo, el defensor Herminio Miranda, quien fue reemplazado a los 64’ en el duelo ante los azulgranas. Los 4 jugadores ya iniciaron la etapa de recuperación y esta pausa es más que beneficiosa para ellos. Por otro lado, el resto del plantel activa con normalidad. En la semana realizaron trabajos para recuperar la parte física para el duelo del próximo viernes ante Santaní.