Ronda por los clubes

Guaraní

Contrera en lugar de Rodrigo Fernández

Guaraní recibe mañana (desde las 18.30) a General Díaz en el Rogelio S. Livieres. Alberto Piru Contrera ingresará en el inicial en reemplazo del suspendido Rodrigo Fernández Cedrés.

De esta forma, el Piru jugará desde el arranque por primera vez en este torneo. El probable once de Costas sería con: Bava, Ramírez, Báez, Cabral y G. Benítez; Barrientos, Morel, Contrera y Redes; Aquino y Fernández.



San Lorenzo

Fernández y Román están para arrancar

Sergio Órteman, técnico de San Lorenzo, alistaría dos cambios para medir mañana (desde las 16.00) a Sol en el Gunther Vogel. El delantero Sebastián Fernández y el defensor Adalberto Román serían de la partida.

Fernández ingresaría por Alex Cáceres y Román por Pablo Adorno. El once sería con: Quiñónez; Balbuena, Román, Bareiro y Otazú; Gallardo, Benítez, Orué y Mereles; Toledo y Fernández.



Sol de América

Mendoza, en duda por fatiga muscular

El nuevo técnico de Sol de América, Pablo Escobar, ya se encuentra ultimando los detalles para debutar en el banco unicolor, mañana (desde las 16.00) ante San Lorenzo en el Gunther Vogel.

El único que se encuentra en duda para este compromiso es el volante Jorge Mendoza, quien se encuentra con una fatiga muscular y se aguarda por su evolución. No obstante, el resto del plantel está a disposición del DT.