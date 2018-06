La bancada C en Diputados se desprendió de Honor Colorado tras desacuerdos.

“Mientras el presidente Horacio Cartes le tenga como figuras principales a Darío Filártiga, Javier Zacarías Irún y dos o tres más, muchos más se van a alejar de Honor Colorado en un futuro cercano", sentenció el diputado Romero Roa en contacto con Monumental 1080 AM.

Así se refirió el parlamentario al respecto del anuncio hecho este miércoles, de que ocho legisladores que respondían al liderazgo de Horacio Cartes confirmaban su alejamiento del sector para crear una nueva bancada (la C), aunque votarán por Miguel Cuevas, de Colorado Añetete, para que lidere la mesa directiva de la Cámara Baja.

El diputado no hizo reparos al describir la gestión del clan Zacarías en el Departamento de Alto Paraná como “mafiosa” y que en Ciudad del Este controla la administración municipal mediante un contacto con el Poder Judicial.

De Javier Zacarías Irún cuestionó “la manipulación perversa del poder para fines particulares y persecución permanente de quienes no comparten la misma idea, la intolerancia”.

Dijo que, aunque no se desempeña como intendente de Ciudad del Este, cargo ocupado por su esposa Sandra McLeod, “es él quien define la tarea municipal” y que la capital departamental carece de servicios básicos como por ejemplo, agua potable, pese a que recauda USD 60 millones anuales.

Romero Roa confirmó que, junto con él, la nueva bancada estará conformada por Arnaldo Samaniego (capital), Marlene Ocampos (ex gobernadora de Alto Paraguay), Carlos Núñez Salinas, Luis Urbieta (ex gobernador de Concepción), Miguel Del Puerto, Nazario Rojas y Juan Carlos Ozorio.

En el Senado, Lilian Samaniego y Derlis Osorio son los fugados del oficialismo, aseguró el diputado, quien adelantó que saltarán otros nombres, próximamente.

Finalmente, señaló que no apoyarán a Pedro Alliana para que continúe como presidente de la Cámara de Diputados, alegando que “ya no es su momento, porque uno al ejercer el cargo tiene que demostrar solvencia y tratar de cooperar en criterio más amplio, y no solamente sectorial”.