Rodrigo Mora se retiró del fútbol

El delantero uruguayo de 31 años Rodrigo Mora, actual campeón de la Copa Libertadores con River Plate, anunció su retiro del fútbol a raíz de una lesión crónica que sufre y no lo deja competir a alto rendimiento.

“El sufrimiento y el dolor son constantes, no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol”, expresaba el estado de WhatsApp de Mora, donde anunció el fin de su carrera.

Mora tiene una necrosis aséptica en el fémur, según confirmó el médico de River Plate, Pedro Hansing. Por esa razón, debió ser operado. La necrosis aséptica es la obstrucción de una arteria que le da nutrición a la cabeza del fémur, que va de la cadera a la rodilla.