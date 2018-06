Rodolfo Friedmann aseguró no tener ánimo de revancha contra Horacio Cartes.

Sin embargo, el actual presidente de la República, Horacio Cartes, no podrá jurar como senador activo, ya que su renuncia al Ejecutivo no fue tratada por el Congreso. De esa forma, su banca sería ocupada por el ex gobernador de Guairá.

Cartes, así como pasó con Nicanor Duarte Frutos, pasaría a ser senador vitalicio. Friedmann sostuvo que, si Lugo le convoca, cumplirá con su obligación constitucional.

Aseguró en conversación con radio Ñandutí que, para él, “lo más trascendental es que no se viole la Constitución (Nacional) y que la República toda salga fortalecida”.

En ese sentido, Rodolfo Friedmann afirmó que no tiene “ánimos de revancha” por el conflicto que tuvo en su departamento, ya que hubo fuertes rumores de que Cartes operó, a través del senador colorado Gustavo Pipo Alfonso, para sacarlo de la Gobernación.

Finalmente, Friedmann renunció a su cargo de jefe departamental para hacer campaña por un lugar en el Congreso. “Está un 99,9% descartado que Cartes jure”, dijo, por lo que está expectante a lo que suceda el jueves. Los senadores electos jurarán este sábado.